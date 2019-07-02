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أيمن المزين يضم مدرب أحمال إلى الجهاز الفنى لفريق طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا ضم عصام عمر مدرب الأحمال إلى الجهاز الفنى للفريق الطنطاوى خلال الفترة المقبلة للاستفادة من خبراته ورفع لياقة اللاعبين خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثاني.

وبدأ فريق طنطا بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية على خوض تدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

ويترقب مسئولو طنطا مفاوضات مسئولو نادى الزمالك مع إسلام طارق، حارس مرمى فريق طنطا، للانضمام إلى الفريق الأبيض الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتى تفاوض الزمالك مع حارس طنطا، بعد إصابة محمود جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى خلال تدريبات الفراعنة بقطع فى وتر أكليس استعدادًا لمباراة أوغندا فى بطولة الأمم الأفريقية .

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