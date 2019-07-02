مورينيو يحلل مباراة مصر المقبلة على "تايم سبورتس" أرضياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يحضر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى القاهرة من أجل تحليل مباراة منتخب مصر المقبلة في دور الستة عشر في كأس الأمم الإفريقية عبر "تايم سبورتس".

وتنتظر مصر معرفة منافسها التالي في ثمن النهائي المقرر إقامته على استاد القاهرة يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً.

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وسيكون جوزيه مورينيو محللاً في قناة "تايم سبورتس" المصرية التي تنقل كأس الأمم الإفريقية بشكل حصري عبر البث الأرضي.

جوزيه مورينيو سبق له تدريب لاعب واحد فقط من المنتخب المصري الحالي، وهو محمد صلاح عندما كان لاعباً في صفوف تشيلسي.

كما قام مورينيو بتدريب لاعب مصري أخر لكنه اعتزل الآن، وهو النجم السابق عبد الستار صبري وقت أن كان الثنائي يدافعان عن شعار بنفيكا البرتغالي.