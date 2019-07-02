"قصة أطفال المغرب".. الخليج 365 يكشف المبادرة الإنسانية لثلاثي أسود الأطلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"منبت الأحرار.. مشرق الأنوار.. منتدى السؤدد وحمـاه.. دمت منتداه وحمـاه.. عشت في الأوطان للـعلـى عنوان.. ملء كل جنـان.. ذكر كل لسـان.. بالروح بالجسد هب فتاك.. لبى نداك".. على أنغام النشيد الوطني للمنتخب المغربي تجمع عشرات الأطفال أمام هاتف صغير لمشاهدة مباراة أسود الأطلس أمام كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أطفال في سن العاشرة من عمرهم، ظهرت على ملامحهم البساطة والعفوية، من منطقة تانكرارمت آيت عبد العزيز (دُوَّار يقع بجماعة بويبلان، إقليم تازة، جهة فاس مكناس في المملكة المغربية) دفعتهم الروح الوطنية والرغبة في تشجيع منتخبهم الوطني ليتجمعوا فوق سطح أحد المنازل البسيطة، واضعين هاتف محمول فوق جذع شجرة صغير لمحاولة استقبال شبكة الانترنت لمتابعة مباراة المغرب وكوت ديفوار بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كان 2019.

الخليج 365 تواصل مع محمد العنصر ابن المنطقة الذي قام بالتقاط الصور مع الأطفال الذي أعرب عن سعادته بما قام به ثلاثي المنتخب المغربي (مهدي بنعطية- أشرف حكيمي- منير المحمدي) حيث تكفلوا بشراء 3 أجهزة تلفاز وجهاز بي ان سبورت إلى جانب تقديم بعض الهديا والقمصان للأطفال تقديرًا لهم.

العنصر قال: "رحلة شاقة قطعنا فيها أزيد من 750 كيلومتر لأجل إسعاد هؤلاء الأطفال ومشاركتهم فرحة مشاهدة مباراة الفريق الوطني المغربي".

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وأضاف: "جزيل الشكر للاعب المهدي بن عطية وللاعب اشرف حكيمي ولحارس المنتخب منير المحمدي على تتبعهم وتنسيقهم منذ بداية عملية الإعداد لهاته المبادرة".

وتابع: "لاعبو المنتخب المغربي تواصلوا مع بعض أصدقائهم هنا بالمنطقة لتوصيل الأجهزة إلى الأطفال".

وواصل: "تم تركيب الأجهزة وتابع الأطفال مباراة المغرب مع جنوب أفريقيا الأخيرة، هتف الأطفال النشيد الوطني وشجعوا المنتخب المغربي طيلة 90 دقيقة حتى أهداهم اللاعب مبارك بوصوفة هدف رائع في الدقائق الأخيرة فكانت الفرحة فرحتين".

وأتم: "مبادرة طيبة من اللاعبين ونتمنى للفريق الوطني المغربي الفوز بكأس أفريقيا مصر 2019 وزيارة هؤلاء الأطفال بمنطقة بويبلان".