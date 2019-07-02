مران الزمالك.. جلسة لجلال مع اللاعبين.. وتأهيل مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه في معسكره الخارجي بدولة قبرص؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري عقب فعاليات كأس أمم أفريقيا.

وحرص خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسه مع اللاعبين قبل بدايه المران المسائي تحدث فيها عن البرنامج التدريبي الذي سيقوم اللاعبون بتنفيذه.

وعقب ذلك بدأ اللاعبون عمليه الإحماء وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال.

وتولى خالد جلال، المدير الفني للفريق وأمير عزمي، المدرب المساعد الإشراف على تقسيمة أجريت في نصف الملعب شارك فيها 10 لاعبين من بينهم عماد السيد حارس المرمى.

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وقام المدير الفني بتكليف عبد الحميد بسيوني، المدرب العام للفريق بالإشراف على تدريب المهاجمين ومعه تامر عيد الحميد، المدرب المساعد من خلال التصويب من خارج المنطقة أو استقبالها خلال العرضيات.

وخضع مصطفي فتحي، لاعب وسط الفريق لبرنامج تأهيلي على هامش المران المسائي تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.

وتضمن برنامج فتحي التأهيلي عددًا من تدريبات التقوية أعقبها جري خفيف للاعب حول الملعب.

ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا حاليًا في قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.‎