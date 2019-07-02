بالصور.. ابنتا متعب رفقة محمد صلاح وتريزيجية في فندق المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم وزوجة لاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب، عددًا من الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لابنتيها رفقة نجمي منتخب مصر محمد صلاح ومحمود تريزيجيه.

وقد ظهرت نعوم في إحدى الصور مع نجم نادي "قاسم باشا" التركي ومنتخب مصر محمود تريزيجيه. كما ظهر في بعض الصور لاعب نادي ليفربول الدولي ومنتخب مصر محمد صلاح حاملاً إحدى ابنتيها، أثناء زيارتهم فندق المنتخب.

ويستعد المنتخب الأول لمباراته الأولى في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقررة السبت المقبل.