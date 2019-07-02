خبير اجتماعي: اتحاد الكرة صدر الضغوط للمنتخب .. و3 نصائح للتعامل مع سخرية الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال دكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية لـ "الخليج 365" إن اتحاد الكرة صدر الضغوط على لاعبي منتخب مصر بسبب تعامله فى قضية عمرو وردة مشيراً إلى إن السخرية من أداء منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية يمكن تحوليها إلى حافز فى المباريات القادمة.

وقرر اتحاد الكرة فى الجمعة الماضية اعادة عمرو ودرة لمعسكر منتخب مصر بعد استبعاده مع الاكتفاء بايقافه مباراة أوغندا التى فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفين.

وأضاف الصادق أن اتحاد الكرة كان يجب أن يتعامل بحزم ويدير الأزمة باحترافية بدلاً من وضع نجوم المنتخب فى مواجهة الجماهير في قضية شائكة وضعت الفريق بأكمله فى موقف لا يحسد عليه وورطتهم في أزمات هم فى غنى عنها.

وأكمل الصادق " التعامل الخاطىء صنع عدائية بين قطاع عريض من الجماهير ومنتخب مصر ومع سوء الأداء لمس الجميع ارتفاع سقف النقد الذى وصل إلى السخرية ".

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ووجه الصادق نصائحه للمنتخب "لابد من توضيح موقف المنتخب ونجومه من القضية الأخيرة بشكل واضح، الإعتراف بسوء الأداء ، والتعهد بالتغيير ".

وتابع " على كبار المنتخب عقد جلسات لتصحيح بعض الأمور، التعامل بحرص مع الجماهير قبل وأثناء وبعد المباريات والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي تماماً فى هذه الفترة ".

وأوضح " الرد العملي أو كما يقولون الرد فى الملعب هو الأهم والطريق الذى يجب أن يسلكه نجوم المنتخب بدلاً من الرد والتلميح بالغضب من الانتقادات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ".

واستطرد " قبل سنوات سخر مدرب من الأهلي بعد هزيمته برباعية فاستثمر مدرب الأخير هذه اللقطة وطلب بالرد على الرغم من الفارق فى المستوى بين الناديين فى هذه الفترة وفاز بعدها الفريق الأحمر ، وهو المطلوب حاليا، الاستفادة من السخرية لتحفيز اللاعبين".

وأنهى " الجمهور دائماً على حق ومناطحته سيضع مزيداً من الضغوط، ركزوا فى مهمتكم الأن ووحدوا الصفوف ".