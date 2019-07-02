السنغال تتلقى ضربة موجعة قبل موقعة دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تعرض منتخب السنغال لصدمة قوية، قبل مواجهته المقبلة بدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019، بعد تأكد غياب إدواردو ميندي الحارس الأساسي عن المباراة المقبلة.
وخضع الحارس ميندي لأشعة بعد تعرضه لكسر في إصبعه خلال مشاركته في مباراة كينيا الأخيرة، والتي ستبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع.
وفي وقت سابق نجح منتخب السنغال في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أن احتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.
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