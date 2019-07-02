مباشر.. "الكاميرون 0- 0 بنين".. "غانا 1- 0 غينيا".. جولة الحسم بالكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتزع منتخب غانا بطاقة العبور لدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على غينيا بهدفين دون ، في لقاء ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بالبطولة.

وجاء هدفي منتخب غانا عن طريق كل من جوردان أيو في الدقيقة 36، وتوماس بارتي في الدقيقة 72.

وبتلك النتيجة تصدر منتخب غانا المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد غينيا عند نقطة واحدة.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر، بعد التعادل أمام بنين بدون أهداف، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين بالجولة الثالثة لحساب المجموعة السادسة بالبطولة.

وطوال المباراة لم يتمكن اي منتخب من تسجيل أهداف، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة من اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف غانا بفارق الأهداف، بينما وصل رصيد بنين إلى 3 نقاط.

الكاميرون وبنين

تشكيل الكاميرون: أونانا، كولينز، بانانا، نجادو، أويونجو، أنجويسا، دجوم، مالونج، باهوكين، موتينج، توكو.

تشكيل بنين: كاسيفا، بارازي، أدينون، فيردون، كيكي، أديوتي، سيسينون، ماما، دجيجلا، مونييه، دوسو.

ملخص المباراة

جاءت الهجمة الأولى لمنتخب الكاميرون مبكرا في الدقيقة 5، بعد رعضية من مرسلة داخل منطقة الجزاء حولها توكو برأسه لكن الكرة مرت لخارج الشباك.

واصل منتخب الكاميروني ضغطه، ليكثف جهوده لإحراز هدف مبكر، لتسهد الدقيقة 10 هجمة خطيرة من الجانب الأيمن، بعد عرضية متقنة لكن حارس بنين حولها بيده قبل أن تصل لمهاجم أسود الكاميرون.

في الدقيقة 30 كاد منتخب بنين يسجل هدفا، بعد عرضية من الجانب الأيمن لكن براعة حارس ودفاع الكاميرون منع الكرة من المرور للشباك.

غانا وغينيا

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تشكيل غانا: أفوري، يادوم، بابا رحمن، بوي، أيدو، واكاسو، بارتي، صامويل أوسو، كوابينا أوسو، أندي أيو، جوردان أيو.

تشكيل غينيا بيساو: جوناس مينديز، خورخي، ديالو، سواريس، إيميليانو جوميس، كاندي، جيديلسون جوميس، ماني، بالدي، سيلفا، جوزيف ميديز.

ملخص المباراة

اول هجمة حقيقة شهدتها المباراة كانت في الدقيقة 18 لصالح منتخب غينيا، بعد تسديدة قوية من اللاعب بيكيتي سيلفا، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة، لتحرم منتخب غينيا من هدف التقدم.

جاء رد غانا على هجمة غينيا متأخرا في الدقيقة 36، بعدما استلم جوردان ايو الكرة داخل منطقة جزاء غنيا وسددها لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لتحرم النجوم السوداء من التقدم.

وبعد مرور دقيقة واحدة من زمن الشوط الثاني سجل جوردان ايو الهدف الأول لغانا، معتمدا على مهارته الشخصية في المرور من مدافع غينيا وبعد تصويبة كرة متقنة سكنت شباك حارس مرمى غينيا.

في الدقيقة 53 حرم القائم الأيسر منتخب غينيا من التعادل، بعدما اطلق مينديز صاروخ من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لكنه اخطأ المرمى واصطدم بالقائم.

وسجل بارتي ثاني أهداف غانا في المباراة بعدما تلقى كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، ليسددها في المرمى وسط ضغط من الدفاع الغيني في الدقيقة 72 من اللقاء.