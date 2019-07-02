خاص.. الأهلي يطلب نجم دفاع إنبي

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن محاولات إدارة التعاقدات بالنادي للحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع فريق إنبي مواليد 1998، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد أن أبدى الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للمارد الأحمر موافقته على تدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد.

وقال مصدر لـ«الخليج 365»، إن إدارة التعاقدات بالأهلي تواصلت مع إدارة إنبي برئاسة علاء خشب، وطلبت الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأوليمبي، حيث عرضت ضمه مُقابل 20 مليون جنيه.

رد النادي البترولي كان واضحًا وهو رفض العرض المادي مؤكدين أنه ضعيف، ومشيرًا إلى أن مسألة التفريط في أسامة جلال ليست بالسهلة، والموافقة مرتبطة بتعويض الفريق ماديا بالإضافة إلى حصوله على لاعبين من النادي الأهلي.

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وأكد مسؤولو نادي إنبي لنظرائهم في النادي الأهلي رغبتهم في الحصول على الثنائي إسلام محارب وهشام محمد على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى رفع المُقابل المادي، مؤكدين أن المبلغ لا يناسبهم.

من جانبه أوضح مسؤولو الأهلي أنهم سيعرضون الأمر على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وطرح فكرة الاستغناء عن إسلام محارب وهشام محمد، في ظل وجود عرض رسمي من قبل نادي سموحة للحصول على خدمات الثنائي الموسم المُقبل.

يذكر أن أسامة جلال كان معارًا لصفوف فريق مصر المقاصة خلال الموسم الحالي، وشارك في 22 مباراة هذا الموسم، ولم يسجل أهدافا.