توتنهام يتعاقد مع جاك كلارك ويعيره إلى ليدز

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع جاك كلارك من ليدز يونايتد.
أوضح توتنهام أن كلارك سيعود على الفور إلى صفوف ليدز يونايتد على سبيل الإعارة.
وتعاقد توتنهام مع كلارك (18 عاماً) بعقد يستمر حتى 2023، لكن اللاعب سيستمر ضمن صفوف فريقه الحالي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.
وسجل كلارك هدفين خلال 25 مباراة خاضها بقميص ليدز يونايتد في الموسم الماضي.
وقال كلارك في تصريحات لموقع نادي توتنهام الإلكتروني: “سعيد بالانضمام إلى توتنهام، وخلال الفترة المقبلة سأبذل كل ما بوسعي من أجل مساعدة ليدز يونايتد في الصعود”.
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