ويمبلدون للتنس: سقوط الكبار يتواصل بخروج ثيم

استمر سقوط اللاعبين الكبار في منافسات الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، بعدما خرج النمساوي دومينيك ثيم من الدور الأول للمرة الثالثة في 6 مشاركات، بعد خسارته أمام الأمريكي سام كويري اليوم الثلاثاء.

وبلغ ثيم المصنف الخامس نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للعام الثاني على التوالي الشهر الماضي لكن أسلوبه في اللعب لم يكن مؤثراً على الأراضي العشبية ليخسر أمام كويري 6-7 و7-6 و6-3 و6-0.

ونجح كويري، صاحب ضربات الإرسال القوية والذي بلغ قبل النهائي في 2017 وتفوق على نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثالث عام 2016، في تسجيل 22 ضربة إرسال ساحقة.

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وفقد ثيم حماسه في المجموعة الأخيرة التي انتهت في 20 دقيقة فقط وأنهى كويري المواجهة بضربة ساحقة جديدة.

وأصبح ثيم ثالث لاعب من بين أول 10 مصنفين يودع المسابقة من الدور الأول بعد خروج ألكسندر زفيريف المصنف السادس وستيفانوس تيتيباس المصنف السابع أمس الإثنين.

وستمنح النتيجة دفعة كبيرة لكويري الذي عاد إلى اللعب الأسبوع الماضي في إيستبورن حيث بلغ النهائي بعدما كان غائباً منذ أبريل (نيسان) بسبب الإصابة.