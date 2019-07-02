الشرطة تطالب بمد التحقيق في اتهام نيمار بالاغتصاب

طالبت شرطة ساو باولو بمنحها وقت إضافي لاستكمال التحقيقات قبل تسليم تقريرها في اتهام مهاجم المنتخب نيمار باغتصاب عارضة أزياء.

ووفقاً لصحيفة أو غلوبو فإن الشرطة تنتظر صور شريط فيديو الفندق الذي أقام فيه اللاعب مع المرأة، ولذلك طلبت بمنحها 30 يوماً إضافياً لتسليم التقرير.

وستساعد الصور الباحثين على توضيح بعض النقاط بشأن شهادات نيمار والعارضة ناجيلا تريندادي ميندش دي سوزا.

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وتمت مصادرة شرائط تسجيلات الفيديو للفندق الذي تؤكد العارضة أن نيمار اغتصبها فيه، من قبل الشرطة الفرنسية والتي وضعتها تحت تصرف السلطات البرازيلية، بحسب ما أعلنته صحيفة ليكيب الفرنسية الشهر الماضي.

واتُهم اللاعب الذي غاب عن كوبا أمريكا للإصابة، باغتصاب عارضة الأزياء، التي رفعت دعوى ضده في البرازيل، بعد لقائها باللاعب في العاصمة الفرنسية.

وأدلى نيمار بشهادته أيضاً أمام القضاء البرازيلي بشأن احتمال ارتكابه جريمة سيبرانية لنشره على حساباته بالشبكات الاجتماعية المحادثة التي أجراها مع العارضة والتي تظهر فيها صور حميمية لها.