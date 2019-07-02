باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار من ريال مدريد

دخل الإسباني لوكاس فاسيكز لاعب نادي ريال مدريد دائرة اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي

للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع "le 10 sport" الفرنسي اليوم الثلاثاء، عن رغبة المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي

في التعاقد مع لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز خلال الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم.

وأضاف الموقع أن توخيل يشعر بالقلق حول انتقال مهاجم الفريق نيمار دب سيلفا إلى

ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وأشار الموقع إلى أن فاسيكز البالغ من العمر 28 عامًا هو واحد من ضمن قائمة الرحلين عن النادي الملكي في الصيف الحالي ويبلغ سعر اللاعب الآن 60 مليون يورو.

يذكر أن لوكاس فاسكيز من خريجي أكاديمية ريال مدريد الاسبانى حيث أصبح من اللاعبين الأساسيين للميرنجي خلال السنوات الماضية وتوج مع النادي الملكي بـ10 ألقاب.