يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي الحصول على لاعبين كبار في صفقة انتقال مجانية
ونستعرض أبراز اللاعبين الذين استطاع يوفنتوس الحصول عليهم بالمجان في تاريخه:
أرون رامزي
نجح يوفنتوس في التعاقد مع الويلزي اروان رامزي هذا الموسم عقب انتهاء تعاقد مع ارسنال الإنجليزي في الموسم الحالي
اميري تشان
تعاقد معاه يوفنتوس الموسم الماضي 2018 عقب انتهاء تعاقد مع ليفربول الإنجليزي لينتقل في الصيف.
داني الفيش
انتقل إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية
حيث لعب للفريق لمدة موسم واحد قبل أن يفسخ تعاقد مع الفريق وحصل مع الفريق على لقب الدوري والكأس ووصيف بطولة أمم أوروبا.
سامي خضيره
انتقل إلى يوفنتوس في عام 2015 عقب انتها تعاقده مع ريال مدريد الاسباني ويلعب للفريق منذ 3 سنوات استطاع أن يحقق العديد من البطولات مثل لقب الدوري والكأس والسوبر.
فرناندو يورنتي
تعاقد اليوفنتوس مع اللاعب الاسباني في صفقة انتقال مجانية
بول بوجبا
انضم إلى صفوف يوفنتوس في صفقة انتقل مجانية في عام 2012 عقب رحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجح في التالق مع الفريق قبل أن ينضم الي مانشستر يونايتد مقابل 115 مليون يورو.
أندريه بيرلو
انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية
لوكا توني
انضم المهاجم الايطالي الشهير إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية
فابيو كانافارو
انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انضمام رابيو.. تعرف على أبرز صفقات يوفنتوس المجانية عبر التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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