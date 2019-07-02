بعد انضمام رابيو.. تعرف على أبرز صفقات يوفنتوس المجانية عبر التاريخ

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي الحصول على لاعبين كبار في صفقة انتقال مجانية

، وذلك بعدما نجح السيدة العجوز في الحصول على النجم الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سن جيرمان، في صفقة انتقال بالمجان عقب انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

ونستعرض أبراز اللاعبين الذين استطاع يوفنتوس الحصول عليهم بالمجان في تاريخه:

أرون رامزي

نجح يوفنتوس في التعاقد مع الويلزي اروان رامزي هذا الموسم عقب انتهاء تعاقد مع ارسنال الإنجليزي في الموسم الحالي

اميري تشان

تعاقد معاه يوفنتوس الموسم الماضي 2018 عقب انتهاء تعاقد مع ليفربول الإنجليزي لينتقل في الصيف.

داني الفيش

انتقل إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية

عقب انتهاء تعاقد مع برشلونة في عام 2016.

حيث لعب للفريق لمدة موسم واحد قبل أن يفسخ تعاقد مع الفريق وحصل مع الفريق على لقب الدوري والكأس ووصيف بطولة أمم أوروبا.

سامي خضيره

انتقل إلى يوفنتوس في عام 2015 عقب انتها تعاقده مع ريال مدريد الاسباني ويلعب للفريق منذ 3 سنوات استطاع أن يحقق العديد من البطولات مثل لقب الدوري والكأس والسوبر.

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فرناندو يورنتي

تعاقد اليوفنتوس مع اللاعب الاسباني في صفقة انتقال مجانية

في صيف 2015 عقب انتهاء تعاقده مع اشبلية ولم يستمر سوي موسم واحد ورحل سريعا عن الفريق في الموسم التالي.

بول بوجبا

انضم إلى صفوف يوفنتوس في صفقة انتقل مجانية في عام 2012 عقب رحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجح في التالق مع الفريق قبل أن ينضم الي مانشستر يونايتد مقابل 115 مليون يورو.

أندريه بيرلو

انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية

عقب انتهاء تعاقد مع اسي ميلان الايطالي في صيف 2011.

لوكا توني

انضم المهاجم الايطالي الشهير إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية

عقب انتهاء تعاقد مع جنوي 2011.

فابيو كانافارو

انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية

إلى يوفنتوس في عام 2009 عقب انتهاء تعاقد مع ريال مدريد الإسباني.