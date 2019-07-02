أمير مرتضى في تدريبات الزمالك بمعسكر قبرص

تواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمرافق لبعثة الفريق الأول بالنادي في معسكره بقبرص، خلال مران الفريق وذلك للشد من أزر اللاعبين. بقبرص، خلال مران الفريق وذلك للشد من أزر اللاعبين. وأشاد أمير مرتضى بالتزام جميع اللاعبين داخل المعسكر. ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.‎

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