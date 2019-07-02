مصطفى فتحي يخضع لبرنامج تأهيلي في الزمالك

خضع مصطفي فتحي لاعب الزمالك، لبرنامج تأهيل على هامش المران تحت إشراف اليوناني أنطونيو، مدرب الأحمال تضمن عددا من تدريبات التقوية بعدها قام اللاعب بالجري الخفيف حول

الملعب.

وعقد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران المسائي تحدث فيها عن البرنامج التدريبي

الذي سيقوم اللاعبون بتنفيذه.

وعقب ذلك بدأ اللاعبون عملية الإحماء وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال.

ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا حاليًا في قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.‎