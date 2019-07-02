خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل بدايه المران المسائي تحدث فيهاعن البرنامج التدريبي الذي سيقوم اللاعبون بتنفيذه.
وعقب ذلك بدأ اللاعبون عمليه الإحماء
ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.
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