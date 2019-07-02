رابيو يكشف سبب انضمامه إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أمس الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي بشكل حر بعدما انتهى عقده مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث سيلعب مع البيانكونيري في المواسم الأربعة القادمة مقابل مبلغ 7 ملايين يورو سنوياً.

وقال رابيرو فى مؤتمر صحفي: "يوفنتوس كان يبحث عني فى وقت سابق وقد حان الوقت من أجل المجيء إلى هنا، الإلتزام يعني لي مساعدة الفريق علي تحقيق أهدافه، ذلك النادي له تاريخ وقد تواجد به

الكثير من اللاعبين الفرنسيين".

وعن أسباب انضمامه ليوفنتوس أجاب "بوفون أعطاني الكثير من النصائح وأخبرني كثيراً عن يوفنتوس، وقال لي إذا أردت المضي قدماً فيتعين علي اللعب مع اليوفنتوس، وقد أخذت تلك النصيحة علي محمل الجد".

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وأكمل قوله "لقد استمعت لنصائح بوفون لأن لدي تجربة رائعة معه فوجدت نفسي جيداً، يوفنتوس نادي رائع وهذا مادفعني لاختياره، لأن الأبطال

لايصعدون صدفة بل عن طريق الخبرات المتراكمة، وهذا ماجعله يصل مرتين إلي نهائي دوري الأبطال".

وحول تعامله مع المدرب ماوريسيو ساري قال "لم تسنح لي الفرصة للتحدث مع المدرب، لكنه يعتبر المدرب المثالي للفريق وأنا متأكد بأننا سنستمر بالعمل وأنا أفضل التواجد كلاعب خط وسط وقد تأقلمت علي هذا المركز".

ورداً علي سؤال كريستيانو رونالدو قال: "رونالدو بطل عظيم لكن هناك لاعبون كبار هنا ولهم وزن فى ناد كبير يضم غرفة خلع ملابس احترافية، أرغب في تحقيق المزيد من التقدم مع يوفنتوس وتركت كل شىء حصل في الماضي وراء ظهري".