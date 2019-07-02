برشلونة يحدد ميعاد تقديم دي يونج

أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه سيقدم اللاعب الجديد الهولندي، فرانكي دي يونج، لاعب خط الوسط يوم الجمعة المقبل 5 يوليو في احتفالية تقام في استاد كامب نو.

وسيخصص الفريق الكتالوني دعوات مجانية لجماهير النادي من يوم الأربعاء القادم

عبر مكتب التذاكر في ملعب الكامب نو.

يذكر أن دي يونج وقع عقداً للانتقال إلى ملعب كامب نو قادماً من أياكس أمستردام لمدة خمس مواسم حتى عام 2024،

وبلغت قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة 75 مليون يورو، إلى جانب 11 مليون يورو متغيرات.

وفاز دي يونغ مع أياكس في الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس وصعد معه إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، وشارك في وصول المنتخب الهولندي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.