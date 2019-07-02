غدًا.. عودة بعثة منتخب السلة رجال وسيدات من أوغندا

تعود بعثة رجال وسيدات المنتخب الأول لكرة السلة فجر غد الإربعاء إلى القاهرة، بعد خوض منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للبطولة الإفريقية "الأفروكان" التى كانت تستضيفها أوغندا. ونجح منتخب السيدات في التأهل عقب تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مباريات المنطقة تحت قيادة ايهاب الألفي المدير الفني . بينما تأهل منتخب الرجال ثاني متساويًا مع كينيا صاحب المركز الأول في عدد النقاط تحت قيادة عصام عبدالحميد المدير الفني . ويشارك منتخب الرجال في البطولة الإفريقية بمالي بينما يشارك السيدات في البطولة بالسنغال، خلال الفترة من 9 أغسطس القام حتى يوم 19 من الشهر ذاته.

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