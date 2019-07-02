ليستر سيتي يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم ماجواير

رفض نادي ليستر سيتي الإنجليزي عرض نادي مانشستر يونايتد من أجل ضم مدافع الفريق، هاري ماجواير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت صحيفة "سكاي سبورت" الإنجليزية، أن ليستر سيتي متمسك بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني لبيع ماجواير لمانشستر يونايتد بينما يرغب الشياطين الحمر أن ليستر سيتي متمسك بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني لبيع ماجواير لمانشستر يونايتد بينما يرغب الشياطين الحمرفى دفع 70 مليون إسترليني فقط. وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد رفع عرضه من 65 مليون جنية استرليني إلى 70 مليون، مشيرة إلى أن ليستر سيتي يعتقد أن ماجواير يستحق أكثر من ذلك المبلغ.

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