توتنهام يحسم صفقة ندومبيلي

أتم فريق توتنهام الإنجليزي تعاقده مع الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب خط وسط أوليمبيك ليون الفرنسي.

ونشرت صحيفة" ميرور" الإنجليزية، أن توتنهام قد أكمل تعاقده مع ندومبيلي، بعد صراع شرس مع

ريال مدريد الإسباني، حيث يُعد اللاعب الفرنسي واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط في هذه الفترة.

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وأضافت الصحيفة أن توتنهام قد أنهي التعاقد

لصالحه، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنية إسترليني، لتكون أغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.

وشارك ندومبيلي مع أوليمبيك ليون في الدوري الفرنسي في 34 مباراة، إستطاع أن يسجل هدفا واحدا، وساهم في صناعة 7 تمريرات حاسمة لزملائه بالفريق.