رابيو: اللعب مع كريستيانو أثر على قراري!

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اعترف لاعب الوسط الفرنسي “آدريان رابيو” باختياره الانتقال إلى البطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس” بسبب وجود لاعب مثل كريستيانو رونالدو بين صفوف الفريق.

وفضل رابيو الانضمام لليوفي في صفقة انتقال حر، على حساب أندية فاوضته لعدة أشهر، مثل ريال مدريد وليفربول وآرسنال وبرشلونة.

وقال رابيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء “أتيحت لي فرصة اللعب مع نجمين مثل نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان، لكن اللعب مع كريستيانو رونالدو كان له تأثير على قراري”.

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وأضاف “لكن يوفنتوس لا يمتلك رونالدو فقط، أعلم أن يوفنتوس فريق كبير ويضم الكثير من النجوم، والروح إيجابية هنا”.

وتابع “عشت لحظات معقدة في الأشهر الأخيرة، سواء من الناحية الشخصية أو المهنية، إلا أنني على استعداد الآن لوضع كل هذه الأمور خلف ظهري ونسيانها، وبدء مغامرة جديدة”.

صاحب الـ 24 عامًا، يجيد في مركز البوكس تو بوكس، وكلاعب وسط إرتكاز، ووقع مع يوفنتوس على عقد مدته 4 أعوام، سينتهي في 30 يونيه 2024.

وفي جعبة اللاعب 163 مباراة بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 15، كما لعب 36 مباراة في دوري أبطال أوروبا سجل خلالهم 4 وصنع 3.