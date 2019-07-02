مانشستر يونايتد يُبقي على لاعبه المطلوب في يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة

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جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد مهاجمه الدولي الإنجليزي “ماركوس راشفورد” منتصف هذا الأسبوع، ليظل اللاعب ضمن صفوف الشياطين الحمر حتى عام 2023.

وتلقى راشفورد العديد من العروض الجادة للرحيل عن مانشستر يونايتد في الأشهر القليلة الماضية، من بينهم عرض من يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي 2019، كما تردد اسمه في أروقة قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

لكن ابن أكاديمية مانشستر يونايتد فضل البقاء داخل أسوار مسرح الأحلام أولد ترافورد لسنوات قادمة.

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وقال المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاما، إنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل مساعدة النادي في تحقيق النجاح من جديد.

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وقال راشفورد في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت “مانشستر يونايتد يمثل كل شيء في حياتي، منذ أن أتيت هنا وأنا في السابعة من عمري.”

وأضاف “سأقدم كل ما لدي من أجل المساعدة في عودة هذا النادي إلى مكانته، وتحقيق النجاح الذي تستحقه جماهيرنا.”

ويتضمن العقد الجديد بندا يسمح لمانشستر يونايتد التمديد لعام آخر، وقد صرح أولي جونار سلولسكاير المدير الفني للفريق بأن راشفورد يشكل جزءا أساسيا في خططه المستقبلية.

وأضاف سولسكاير “ماركوس واحد من أبرز المواهب الإنجليزية في جيله. إنه لاعب رائع يتمتع بالحماس والطاقة.”

وأكمل حديثه “رغم أنه لا يزال عمره 21 عاما، يتمتع ماركوس بخبرة هائلة. أمامه مستقبل رائع مع النادي وأنا سعيد بتجديد العقد معه.”