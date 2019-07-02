رياضة | رئيس الفريق الطبي بـ"كاف": درجة الحرارة في مصر لا تتخطي المسموح للعب المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الفريق الطبي بـ"كاف": درجة الحرارة في مصر لا تتخطي المسموح للعب المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دكتور يس زرجينى نائب رئيس الفريق الطبى فى الكاف ومسئول اللجنة الطبية لبطولة أمم إفريقيا وعضو اللجنة الطبية فى الفيفا، أن درجة الحرارة فى مصر وأشعة الشمس مناسبة ولا تتجاوز الحد المسموح لعدم لعب المباريات.

وأضاف يس زرجينى، فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى لتوضيح بعض الإرشادات الطبية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، "عملنا مع العديد من الأصدقاء المصريين منذ وقت طويل للتدريب على العمل والخطط الطبية خلال البطولة".

وتابع رئيس الفريق الطبى فى الكاف: "تم تطبيق فحص طبى شامل على جميع اللاعبين قبل البطولة وخلالها، وكذلك للحكام للتأكد من سلامة الجميع، وشددنا على الفحوصات الخاصة بأمراض القلب لتجنب أى مخاطر قد تصيب اللاعبين، كما راعينا كل الاحتياطات الطبية خلال إقامة البطولة فى الصيف لأول مرة، ونسير على قواعد طبية صارمة ونرى أنه عندما يتم استبعاد لاعب لسبب طبى طارئ قبل البطولة يجب أن يتم السماح باستبداله قبل أول مباراة".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.