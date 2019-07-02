رياضة | نجم الجزائر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الجزائر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مهاجم المنتخب الجزائري لكرة القدم، بغداد بونجاح، أنه لم يجر أي مفاوضات رسمية مع أندية مصرية في الفترة الأخيرة.

قال بونجاح الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، إنه يرتبط بعقد مع السد القطري ويحترمه كثيراً.

وأضاف أن ما يتردد عن وجود مفاوضات من أندية مصرية، سواء من الأهلي أو الزمالك ليس صحيحاً.

وتابع: "أنا مرتبط بعقد مع السد، ولم يتحدث معي أحد للعب في الأهلي أو الزمالك".