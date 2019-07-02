رياضة | فيدرر يتأهل للدور الثاني ببطولة ويمبلدون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدرر يتأهل للدور الثاني ببطولة ويمبلدون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان روجر فيدرر مهدداً بالتعرض لمفاجأة ضخمة في بداية مشواره في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد التأخر أمام لويد هاريس، الذي يشارك لأول مرة، لكن اللاعب المخضرم انتصر 3-6 و6-1 و6-2 و6-2 اليوم الثلاثاء.

ودخل فيدرر مباراته رقم 108 في نادي عموم إنجلترا وكان من المتوقع أن يفوز، اللاعب المتوج باللقب 8 مرات، على منافسه الذي لم يحقق أي فوز بعد على الأراضي العشبية.

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لكن اللاعب الجنوب أفريقي بدأ اللقاء بقوة وكسر إرسال فيدرر في الشوط السادس وحافظ على تفوقه حتى حسم المجموعة الأولى بعد ضربة خلفية خاطئة من فيدرر.

وارتكب فيدرر خطأ مزدوجاً في الشوط الأول للمجموعة الثانية ثم أهدر ضربة سهلة ليزداد الحديث حول إمكانية وقوع مفاجأة ضخمة.

لكن هاريس أنهى أي آمال في حدوث ذلك وتراجع ولم يخسر فيدرر سوى خمسة أشواط حتى نهاية المباراة ليضمن الظهور في الدور الثاني.