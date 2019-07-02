رياضة | نجم برشلونة يضع شرطا غريبا للرحيل عن الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يضع شرطا غريبا للرحيل عن الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الجناح البرازيلي الشاب مالكوم، لاعب نادي برشلونة، من مغادرة البلوجرانا الموسم المقبل بعد قلة مشاركته مع الفريق في الموسم الأول له بقميص برشلونة وبحثه عن المشاركة بصورة مستمرة.

ولم يحظى اللاعب بدقائق اللعب المتوقعة والتي ترضيه مع البلوجرانا في الموسم المنقضي، عقب اعتماد فالفيردي بصورة شبه كاملة على كوتينيو وديمبيلي في مركز الجناح وابتعاده عن الصورة.

وهناك العديد من الأندية الإنجليزية والإيطالي ترغب في ضم اللاعب، وهو ما جعل برشلونة يحدد 40 مليون يورو كسعر لرحيل مالكوم في الانتقالات الحالية محاولا استغلال اهتمام العديد.

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مالكوم اشترط على برشلونة أن يختار بنفسه النادي المقبل في مسيرته، وألا يتدخل النادي الكتالوني في هذا الاختيار حتى يوافق على الرحيل عن صفوف برشلونة في الانتقالات الحالية.

لدى مالكوم رغبة في خوض الموسم المقبل معارا إلى النادي الذي سيختاره مع وجود بند أحقية شراء، من أجل ضمان المشاركة بصورة رئيسية مع ناديه المقبل قبل الموافقة على الانتقال نهائيا إليه.

برشلونة يفضل الحصول على الأموال بصورة مباشرة في الانتقالات الحالية لتساهم في التعاقدات التي سيقوم بها النادي، وهو ما لم يستطع تحقيقه حتى هذه اللحظة بسبب رفض الأندية المهتمة دفع قيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب.