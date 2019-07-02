رياضة | زيدان يقرر التضحية بـ 8 لاعبين من أجل صفقته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يقرر التضحية بـ 8 لاعبين من أجل صفقته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد يصر على ضم مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة لو 10 الفرنسية، أن زيدان طلب رحيل 8 لاعبين من أجل توفير مبلغ إنتقال بوجبا وأنه لن يرضي فى هذه الإنتقالات إلا بالتعاقد مع بوجبا.

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وأشارت الصحيفة الفرنسية أن اللاعبين الذى طلب زيدان رحيلهم هم جاريث بيل وخاميس رودريجيز، وناتشو وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز وكيلور نافاس وثيو هيرنانديز وإيسكو من أجل توفير المال للتعاقد مع بوجبا.

ويذكر أن الريال قد تخلص من كوفاسيتش وماركوس يورينتى من أجل توفير المال.

ويذكر أن النادى الإنجليزى أكد أنه لن يبيع بوجبا بأقل من 160 مليون جنيه إسترلينى بينما يتمنى الريال إتمام الصفقة بمبلغ 120 أو 130 مليون جنيه إسترلينى.