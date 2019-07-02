رياضة | وكيل بيل يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل بيل يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل أن موكله يعتزم البقاء في ريال مدريد الموسم المقبل.

وقال جوناثان بارنيت في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: بيل ليس لديه أي نية للرحيل عن ريال مدريد ، وهو مستعد للمشاركة في التحضيرات للموسم الجديد ، بدءًا من الأسبوع المقبل.

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وأضاف: بيل لديه عقد مع الريال حتى صيف 2022 ، وسيكون متاحًا تحت تصرف المدرب زين الدين زيدان.

جدير بالذكر أن بيل ارتبط مؤخرًا مع الانتقال إلى إنتر ميلان ، ولكن نفى جوناثان بارنيت وكيل أعماله هذه الأنباء تمامًا.

ويريد ريال مدريد التخلص من جاريث بيل هذا الصيف ، خاصة بعد التعاقد مع إدين هازارد من تشيلسي ورودريجو من سانتوس.