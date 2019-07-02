رياضة | بيريز يضع خطته النهائية لميركاتو ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يضع خطته النهائية لميركاتو ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية أن نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، قد وضع الخطة النهائية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فقد حسم نادي ريال مدريد الإسباني خطته القادمة وتتمثل في الإصرار على التوقيع مع النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت التقارير، على أنه لن يتم الاستغناء عن فكرة التعاقد مع كريستيان اريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لانها فرصة جيدة، لتدعيم خط وسط الفريق، فضلا عن ضرورة إتمام بيع النجم الويلزي جاريث بيل.