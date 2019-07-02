رياضة | ريال مدريد يحدد الأسماء التي سترحل عن الفريق هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد الأسماء التي سترحل عن الفريق هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، التخلص من الكثير من اللاعبين، خاصة الذين لا يتوافقون مع أفكار وسياسة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت الصحفية "أرانتشا رودريجيز" من إذاعة "كادينا الكوبي" أن عمليات الخروج من ريال مدريد أصبحت أوضح في الفترة الحالية، سيرحل كلا من :

-يورينتي إلى أتليتيكو مدريد، تمت.

-كوفاسيتش إلى تشيلسي، تمت.

-راؤول دي توماس إلى بنفيكا، تقترب للغاية.

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-ثيو هيرنانديز إلى ميلان، تمت والإعلان قريبًا.

-ريغيليون إلى أشبيلية، تقترب للغاية.

-أوديجارد إلى ريال سوسيداد، تقترب للغاية.

-خاميس رودريجيز إلى نابولي، تقترب للغاية.

-مايورال إلى ريال سوسيداد أو ميلان، تقترب للغاية.