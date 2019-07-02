رياضة | ريال مدريد يشارك في الكأس الدولية للأبطال للمرة السابعة في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يشارك في الكأس الدولية للأبطال للمرة السابعة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن الملكي قد وصل إلى المشاركة السابعة على التوالي في الكأس الدولية للأبطال، وسيواجه البلانكوس في هذه النسخة كلاً من بايرن ميونخ، أرسنال وأتلتيكو مدريد.

وسيشارك ريال مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال للسنة السابعة على التوالي، منذ انطلاق المسابقة في 2013، لم يتغيب الفريق الأبيض عن المشاركة فيها، في هذه النسخة، سيواجه رجال زيدان في الولايات المتحدة الأمريكية كلاً من بايرن ميونخ، أرسنال وأتلتيكو مدريد.

كما أنه في كل عام، تجمع المسابقة بين أهم أندية كرة القدم في العالم، إلى جانب منافسي ريال مدريد، يشارك أيضاً توتنهام، انتر ميلان، يوفنتوس، ميلان، مانشستر يونايتد، بنفيكا، روما وتشيفاس دي جوادالاخارا.

وفاز ريال مدريد بثلاثة ألقاب في بطولة الكأس الدولية للأبطال في سبع مشاركات، في عام 2013، فاز بها للمرة الأولى عقب الفوز على تشيلسي في النهائي الذي أقيم في ميامي، وفي 2015، توّج بطلاً في المسابقة التي أجريت في الصين وأستراليا.

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