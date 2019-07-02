رياضة | نجم بايرن ميونيخ السابق: فينيسيوس سيقدم موسمًا استثنائيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونيخ السابق: فينيسيوس سيقدم موسمًا استثنائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم البرازيلي السابق ذي روبرتو، لاعب بايرن ميونيخ الألماني وبالميراس البرازيلي السابق، أن مواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الشاب، يمتلك مواهب جبارة.

وقال ذي روبيرتو عن فينيسيوس: "الموسم المقبل يمكن أن يكون موسم فينيسيوس في مدريد. رودريغو لديه الكثير من الإمكانات لكنه أصغر سناً وعليه أن يتعلم أكثر من داخل النادي".

وقدم فينسيوس مستويات رائعة خلال الموسم المنصرم برفقة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، حتى صار أحد الأعمدة الرئيسية للميرنجي.