رياضة | ريال مدريد يضع بندًا غريبًا في عقد ريجيليون مع إشبيلية

كشف سيرخيو فالنتين من راديو إسبانيا، أن سيرخيو ريجيلون سينتقل إلى نادي إشبيلية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بدون خيار الشراء.

وأفادت التقارير الصحفية الإسبانية، أن الظهير الإسباني الشاب، سيجدد عقده مع ريال مدريد قبل إتمام الصفقة.

وبمجرد إغلاق المفاوضات المتقدمة بين النادي الملكي ونظيره الأندلسي، سـ يلعب الظهير الشاب موسمًا على سبيل الاعارة في نادي اشبيلية، و لن يكون هناك خيار شراء.

الجدير بالذكر أنه في ريال مدريد، يثقون في تقدم مستويات لاعبهم، ولهذا فإن فكرتهم الأولية هي استعادته في موسم 2020-21.