رياضة | الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال ندومبيلي إلى توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال ندومبيلي إلى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال تانجي ندومبيلي من ليون إلى توتنهام وذلك في إطار تدعيم الاسبيرز لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن ندومبيلي اجتاز الفحص الطبي تمهيداً لإعلان توتنهام عن الصفقة حيث استطاع السبيرز ضم نجم ليون ندومبيلي في صفقة بلغت قيمتها 72 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن توتنهام ضم نجم ليون ليكون بديلاً للدنماركي كريستيان إريكسن المتوقع رحيله إلى ريال مدريد.

وخاض الفرنسي ندومبيلي خلال موسمين 96 مباراة سجل 4 وصنع 16 تمريرة حاسمة في كافة المسابقات مع ليون.