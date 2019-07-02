رياضة | سيبايوس: راضٍ عن نفسي 100% .. وهذا هو هدفي بالموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيبايوس: راضٍ عن نفسي 100% .. وهذا هو هدفي بالموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد داني سيبايوس، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، أن تتويج منتخب بلاده ببطولة يورو تحت 21 عام، قد يحل أمور حياتهم، حيث يملك اللاعبين جميعًا عقودًا جيدة وفرقًا مميزة لكن هذا اللقب سيظل دائمًا في سجلاتهم، موضحًا أنه قال لجميع زملائه، "شكرًا لكم جميعًا على هذه الكأس".

وقال سيبايوس خلال تصريحات صحفية: "أتصور أن زيدان شاهد البطولة لكنه يملك أفكارًا واضحة ونعلم جميعًا رأيه بالأمر. الآن وقت الراحة جيدًا والابتعاد عن كرة القدم بعد نهاية الموسم وسنتفرغ للحديث عن المستقبل بعد أسبوعين".

وأضاف: "أهم ما في الحياة هو السعادة وهذا لن يتحقق بالنسبة لي إلا من خلال لعب 40 مباراة بالموسم، هدفي الموسم المقبل هو لعب 40 مباراة وأن أشعر بالرضا عن نفسي. لا يهم أين سألعب وإنما ما يهم أن يكون مكانًا أشعر فيه بقيمتي".

وبسؤواله.. ما أكثر دوري يجذبك ؟ أجاب: "في الوقت الراهن، ليس لديّ اختيارًا معينًا. ما أعلمه هو أنني أريد الاستمتاع بالموسم المقبل وأنا منفتح على خوض تجارب جديدة، لستُ خائفًا. أود أن أجرب أمورًا جديدة وأن أستمتع كثيرًا قبل كل شيء".