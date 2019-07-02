رياضة | سيبايوس: زيدان شاهد اليورو لكنه يملك أفكارًا واضحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيبايوس: زيدان شاهد اليورو لكنه يملك أفكارًا واضحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، قد شاهد بطولة اليورو تحت 21 عام التي توج به المنتخب الإسباني، لكنه يملك أفكارًا واضحة.

وقال سيبايوس في حوار صحفي: "ماذا تعني هذه الميدالية لك ؟ أنا سعيد جدًا لأن هذا اللقب جاء نتيجةً لعملٍ كبير ومن ثمّ فإن الشعور بالرضا مُضاعف. أنا سعيد بكل ما حققناه".

وأضاف اللاعب: "كنتُ محظوظًا بما فيه الكفاية لأشارك في بطولتي يورو تحت 21 عامًا، في واحدة حققت جائزة الأفضل بالبطولة وفي الأخرى حققت البطولة".

وواصل: "لا يمكنني أن أشكو من ذلك إلا أنني بلا شك كنتُ أفضل الظفر بالبطولتين وألا يتم اختياري كأفضل لاعب في أيٍ منهما، أهم ما فيه كرة القدم هي أنها تمنحك فرصة ثانية وفي هذه المرة استطعنا الانتقام من ألمانيا".

Advertisements

وتابع: "أشعر بأنني نضجت كثيرًا كلاعب وعلى الصعيد الشخصي كذلك مما ساعدني على تقديم بطولة رائعة. أشعر بثقة كبيرة وأريد أن تبدأ الليغا الآن على الرغم من أنني أنهيت للتو الموسم، أشعر بأن الموسم المقبل سيكون موسمي".

وأكمل: "أعلم بأن اسبانيا جمعاء كانت معنا منذ اليوم الأول للبطولة لكن أعتقد بأننا لم نبهر اسبانيا وحسب بل القارة الأوروبية بأكملها بعد أن شاهدت كرتنا".

واستطرد: "كنتُ متحمسًا جدًا للبطولة وأخبرت لويس منذ الوهلة الأولى أن يعتمد عليّ. الآن، أنا سعيد جدًا لأسباب عديدة، للمشاركة في البطولة ولتقديم بطولة رائعة ولكوني بطلًا".