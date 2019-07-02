رياضة | بأوامر لوبيتيجي.. إشبيلية يتعاقد مع نجم دفاع ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أنه سيشهد المدرب الجديد لإشبيلية والسابق لريال مدريد، جولين لوبيتيجي، على تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجدد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه سيتم تحقيق أحد رغبات لوبيتيجي، بالتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب لـ ريال مدريد سيرجيو ريجيلون.

وأشارت التقارير إلى أنه بمجرد إغلاق المفاوضات المتقدمة بين النادي الملكي ونظيره الأندلسي، سـ يلعب الظهير الشاب موسمًا على سبيل الاعارة في نادي اشبيلية، و لن يكون هناك خيار شراء.

الجدير بالذكر أنه في ريال مدريد، يثقون في تقدم مستويات لاعبهم، ولهذا فإن فكرتهم الأولية هي استعادته في موسم 2020-21.