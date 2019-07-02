رياضة | الأهلي يجس نبض "قفشة" للحصول على خدماته بالصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجس نبض "قفشة" للحصول على خدماته بالصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وجمعت جلسة بين إدارة النادي واللاعب، خلال الساعات الماضية للإتفاق حول الحصول على خدماته، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

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وأبدى قفشة، موافقة مبدئية بإرتداء القميص الأحمر بالموسم الجديد، ولكن يتبقى الاتفاق مع ناديه حول القيمة المادية المطلوبة لرحيله".

ويسعى عدد من الأندية للحصول على خدمات أفشة، على رأسهم الأهلي والزمالك، للاستفادة من إمكانياته سواء بالمشاركات المحلية أو الإفريقية.