رياضة | الكشف عن مشكلة سيبايوس مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مشكلة سيبايوس مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المشكلة التي يعاني منها داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الذي يريد النادي الملكي بيعه هذا الصيف، حيث أنه لا يريد اللاعب أن يتم بيعه هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه ينتهي عقد سيبايوس مع موكله في عام 2020 ولكن يريد اللاعب أن يستفيد وكيل أعماله من مبلغ صفقة رحيله، بعد أن رفع اللاعب كأس أوروبا تحت 21 عاما ورغم تقديمه لأداء مميز إلا أن اللاعب كان على علم أن موقف النادي تجاهه لم يتغير، ولا يشكك أحد في قدرات اللاعب الكبيرة، لكن زين الدين زيدان لا يراه مناسبا لنظامه الذي ينوي تطبيقه الموسم الجديد.