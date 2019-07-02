رياضة | إشادة من "المراسلين الأجانب" بتنظيم مصر لأمم إفريقيا.. وشكر لأبوريدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة من "المراسلين الأجانب" بتنظيم مصر لأمم إفريقيا.. وشكر لأبوريدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المراسلون الأجانب المعنيون بتغطية بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 بتنظيم مصر للبطولة في وقت قصير بعد سحب البطولة من الكاميرون.

ووجه المراسلون الأجانب الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، مصر ٢٠١٩، نظرا للجهد الكبير المبذول من اللجنة المنظمة في تذليل كل العقبات أمامهم.

وعقدت المهندس هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية مؤتمرا صحفيا مع المراسلين الأجانب المعنيين بتغطية البطولة إعلاميا اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو بقاعة the view بالدور ال 20 ببرج الزمالك بفندق ماريوت، للحديث عن أي عقبات تواجه البعثات الإعلامية.

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وأشاد المراسلون بتذليل كل العقبات وحسن تنظيم مصر للبطولة، كما طالبوا خلال أسئلتهم في المؤتمر الصحفي بتنظيم مصر لكأس العالم خاصة أنها تمتلك كل الإمكانات لتنظيم الحدث العالمي.

كما وجهوا الشكر للجنة المتطوعين، مؤكدين على حسن اختيار اللجنة لمتطوعي اللجنة الإعلامية الذين يتحدثون الإنجليزية والفرنسية بشكل جيد، مما سهل عملية التواصل مع جميع الوافدين من خارج مصر.

وفي واحدة من المفاجآت، طلب المراسلون الأجانب من أبو ريدة خلال المؤتمر الصحفي، ضرورة مساعدة ومعاونة مصر للكاميرون في تنظيم أمم إفريقيا 2021 المقبلة، ومعاونة كوت ديفوار في بطولة 2023.