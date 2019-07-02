اونلاين | AFCON 2019 - بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو يلا شوت| LIVE مشاهدة مباراة غانا اليوم بدون تقطيع| كورة لايف DAZN 1 HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر AFCON 2019 - بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو يلا شوت| LIVE مشاهدة مباراة غانا اليوم بدون تقطيع| كورة لايف DAZN 1 HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة يلا شوت بلس مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيسباو بث مباشر كورة لايف في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا المقامة في مصر، تابع لايف مشاهدة مباراة غانا وغينيا رابط يلا شوت الجديد اليوم.

موعد مباراة غانا وغينيا والقنوات الناقلة للمباراة اليوم KORA:



أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن نقل مباراة غانا وغينيا بشكل حصري على قناة بي إن سبورت ماكس المتخصصة في نقل مباريات بطولة الامم الإفريقية ولذلك سنكون بعد قليل على موعد مع مشاهدة مباراة غانا ضد غينيا بيساو يلا شوت حصري اليوم بدون تقطيع رابط كورة لايف بدون تقطيع.

مباراة غانا وغينيا بيساو اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً ونحرص من خلال "الخليج 365 الرياضي" على نقل مباراة غانا وغينيا بث مباشر بجوة عالية عبر يلاشوت الجديد ضمن اهم مباريات اليوم.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب غانا:

حراسة المرمى : ريتشارد يافوري

خط الدفاع : أندي يايا دوم - بابا رحمان - جون بوي - جوزيف أيدو

خط الوسط : مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو - كوابينا أوسو

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خط الهجوم : أندريه أيو - جوردان أيو.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب غينيا:

حراسة المرمى: جوناس مينديز

خط الدفاع: كاساما، رودينلسون سيلفا، يوري، مامادو كاندي

خط الوسط: زيزينيو، مانكولي، بيلي

خط الهجوم: توني سليفا، فرديريك ميندي، بيكويتي.

كورة ستار مشاهدة مبارة غانا وغينيا بث مباشر اليوم:

يدخل منتخب غانا مباراة اليوم أمام غينيا ولا بديل أمامه سوي الفوز بعدما تعادل في أول مباراتين أمام الكاميرون بدون أهداف وأمام بنين بهدفين لكل منتخب، فيما يتطلع غينيا لتحقيق المفاجأة وحصد الثلاثة نقاط للتمسك بالآمال الأخيرة بعدما حصد نقطة واحدة في المجموعة بالتعادل مع منتخب بنين ولكنه خسر من الكاميرون ، مشاهدة مباراة غانا وغينيا بث مباشر يلا شوت yalla shoot رابط سريع اليوم في بطولة افريقيا.