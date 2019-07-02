اونلاين | LIVE HD: مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيساو بث مباشر beIN SPORTS MAX 2 كورة ستار ماتش غانا ghana STREAM

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تابع لايف gana مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيساو بث مباشر، نقدم لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي، البث المباشر لـ مشاهدة مباراة غانا ضد غينيا بيساو ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، منتخب غانا يدخل المباراة وعينيه على النقاط الثلاثة فقط لا غير من أجل التأهل لدور الستة عشر، KORA HD رابط بث مباشر مشاهدة مباراة النجوم السوداء.

موعد مباراة غانا وغينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا YALLA STAR

تبدأ مباراة غانا وغينيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس الثالثة، ويأمل المنتخب الغاني في تحقيق الفوز للتأهل مباشرة لدور الـ16 بالبطولة الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، يلا ستار مشاهدة مباراة غانا اليوم في بث مباشر بدون تقطيع في الصورة.

تشكيل غانا أمام غينيا بيساو CAN 2019.



حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري.

الدفاع: أندي يادوم، بابا رحمن، جون بوي، جوسيف أيدو.

الوسط: مبارك واكاسو، توماس بارتي، صامويل أوسو.

الهجوم: أندريه أيو، جوردان أيو، كوابينا أوسو.

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تشكيل غينيا بيساو ضد غانا اليوم يلا شوت لايف

حراسة المرمي : جوناس مينديز.

خط الدفاع : مامادو كاندي، دجالو، جواري سورياس، نانو.

خط الوسط : بورا، بيلي، ماني.

خط الهجوم : بالدي، جوسيف مينديز، بيكويتي.

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