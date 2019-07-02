اونلاين | can مشاهدة مباراة الكاميرون وبنين رابط yalla shoot plus بث مباشر Cameroon تابع (الاستديو التحليلي) الان

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مشاهدة مباراة الكاميرون وبنين اليوم الثلاثاء 2-7-2019 بث مباشر بجودة عالية عبر رابط كورة أون لاين kora online اليوم الثلاثاء، حيث يستضيف ملعب الإسماعيلية مباراة الكاميرون أمام بنين، في إطار منافسات الجول الثالثة بالمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 اليت تقام أحداثها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.
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ويتصدر المنتخب الكاميرونى ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، ومن ثم سيدخل هذه المباراة بهدف تحقيق الفوز وحسم التأهل لثُمن النهائى بالحفاظ على المركز الأول بالمجموعة أيًا كانت نتيجة المباراة الثانية التى تجمع غانا وبنين، ويسعى الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى للأسود الكاميرونية لتقديم عرضًا قويًا بعد ظهور الكاميرون بصورة باهتة فى المباراتين السابقتين رغم احتلال الصدارة.
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يستضيف ملعب الإسماعيلية مباراة الكاميرون وبنين في كأس أمم أفريقيا 2019 ، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر والعراق، وفي الساعة الثامنة بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية وسلطنة عمان.
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ومن المقرر ان تنقل أحداث مباراة الكاميرون وبنين اليوم الثلاثاء، عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية time sport ، كما تنقل عبر البث الفضائي لقنوات بي إن سبورتس وهي الناقل الرسمي للبطولة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي تو 2 beIN SPORTS MAX 2 HD .
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وسوف يبدأ كلارنس سيدروف مدرب الكاميرون تلك المباراة تشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: أونانا، خط الدفاع: يايا بنانا، ونجاديو، وأونيونجو، وتشاكوينتى، خط الوسط: ماندجيك، وأنجويسا، وديوم، وفي خط الهجوم: باسوجوج، وإيكامبى، وتشوبو موتينج.
بينما سيلعب الفرنسى ميشيل دوساييه، المدير الفنى لمنتخب بنين، بتشكيل يضم الأسماء التالية: حراسة المرمى: فارنولى، خط الدفاع: بارازى، اديليهو، فيردون، ايمورو، ادينون، وفي خط الوسط الدفاعي والهجومي: دالميدا، وبوتى، واديوتى، وسوكود، المهاجم الصريح: ستيف مونييه.