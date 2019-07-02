اونلاين | مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيساو بث مباشر ghana vs guinea bissau LIVE كورة لايف Total Africa Cup of Nations

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بث مباشر مباراة غانا ضد غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب السويس الجديد يلا شوت مباشر مباراة غانا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مباراة غانا اليوم بث مباشر بدون تقطيع كوره في بطولة إفريقيا للأمم التي تقام بمصر حاليا كورة.

القنوات الناقلة لمباراة غانا وغينيا بيساو اليوم الثلاثاء 2-7-2019:

نقل حي ومباشر مباراة غانا ضد غينيا بيساو بدون تقطيع كورة شوت على ملعب السويس الجديد عبر قنوات بي إن سبورت ماكس حيث كان تخصيص قناتين ماكس 1 وماكس 2 لنقل مباريات كان 2019، koora online بتعليق محمد بركات وتحت قيادة تحكيمية للحكم إيريك أطوغو كاستان ومساعد حكم أول جواو فيريرا دوس سانتوس ومساعد حكم ثان عيسى يايا فيما سيكون الحكم الرابع هو بايدا دحان يلا شوت مباراة غانا ضد غينيا بيساو.



تشكيل منتخب غانا:

حراسة المرمى : ريتشارد يافوري

خط الدفاع : أندي يايا دوم - بابا رحمان - جون بوي - جوزيف أيدو

خط الوسط : مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو - كوابينا أوسو

خط الهجوم : أندريه أيو - جوردان أيو.

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تشكيل منتخب غينيا بيساو:

حراسة المرمى: جوناس مينديز

خط الدفاع: كاساما، رودينلسون سيلفا، يوري، مامادو كاندي

خط الوسط: زيزينيو، مانكولي، بيلي

خط الهجوم: توني سليفا، فرديريك ميندي، بيكويتي.