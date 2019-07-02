اونلاين | مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيساو بث مباشر ghana vs guinea bissau LIVE كورة لايف Total Africa Cup of Nations

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيساو بث مباشر ghana vs guinea bissau LIVE كورة لايف Total Africa Cup of Nations والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بث مباشر مباراة غانا ضد غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب السويس الجديد يلا شوت مباشر مباراة غانا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مباراة غانا اليوم بث مباشر بدون تقطيع كوره في بطولة إفريقيا للأمم التي تقام بمصر حاليا كورة.
القنوات الناقلة لمباراة غانا وغينيا بيساو اليوم الثلاثاء 2-7-2019:
تشكيل منتخب غانا:
حراسة المرمى : ريتشارد يافوري
خط الدفاع : أندي يايا دوم - بابا رحمان - جون بوي - جوزيف أيدو
خط الوسط : مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو - كوابينا أوسو
خط الهجوم : أندريه أيو - جوردان أيو.
تشكيل منتخب غينيا بيساو:
حراسة المرمى: جوناس مينديز
خط الدفاع: كاساما، رودينلسون سيلفا، يوري، مامادو كاندي
خط الوسط: زيزينيو، مانكولي، بيلي
خط الهجوم: توني سليفا، فرديريك ميندي، بيكويتي.
موعد مباراة غانا وغينيا بيساو اليوم الثلاثاء في بطولة أمم إفريقيا:
موقع يلا شوت يلتقي منتخب غانا ونظيره غينيا بيساو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والأردن وفلسطين ، الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر والبحرين ولبنان، يلا شوت حصري الساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة يلا شوت بدون تقطيع مباراة غانا ضد غينيا بيساو يلا شوت بث مباشر جودة عالية لمباراة غينيا بيساو وغانا اليوم يلا شوت مباشر.