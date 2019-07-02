اونلاين | يلا Cameroon شووت مشاهدة مباراة الكاميرون وبنين تابع لايف Benin بث مباشر كورة اونلاين لايف متابعة can 2019

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مشاهدة مباراة الكاميرون وبنين بث مباشر اليوم كورة لايف، يلتقي منتخب الكاميرون مع بنين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2-7-2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا، يلا شوت الجديد رابط مشاهدة مباراة الكاميرون وبنين لايف.
- موعد مباراة الكاميرون وبنين:
يواجه منتخب الكاميرون نظيره بنين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاسماعيلية في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات ونوفر لكم عبر الرابط التالي بث مباشر لمبارةة الكاميرون وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2019.
ويأتي ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة الأخيرة كالآتي:
1- الكاميرون: 4
2- غانا: 2
3- بنين: 2
4- غينيا بيساو: 1
ويحتاج منتخب الكاميرون للفوز بالمباراة أو حتى التعادل لضمان التأهل للدور التالي كأول لمجموعته فيما يحلم منتخب بنين للمضي قدماً إلى دور الستة عشر بعد التعادل في أول مباراتين ضد غانا وغينيا بيساو، شاهد الآن مباراة الكاميرون وبنين بث مباشر kora star
تشكيلة منتخب الكاميرون المتوقعة:
حراسة المرمى: أندرية أونانا
خط الدفاع: بونج، مايكل نجادجوي، كانا بيك، كولينز فاي
خط الوسط: أيونجو، ماندجيك، أندريه أنجيسا
خط الهجوم: إكامبي، كليتنون موانجي، كريستيان باسوجوج
تشكيلة منتخب بنين المتوقعة:
حراسة المرمى: فارنولي
خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو
خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو
خط الهجوم: ستيف مونييه
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