اونلاين | يلا Cameroon شووت مشاهدة مباراة الكاميرون وبنين تابع لايف Benin بث مباشر كورة اونلاين لايف متابعة can 2019

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مشاهدة مباراة الكاميرون وبنين بث مباشر اليوم كورة لايف، يلتقي منتخب الكاميرون مع بنين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2-7-2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا، يلا شوت الجديد رابط مشاهدة مباراة الكاميرون وبنين لايف.

- موعد مباراة الكاميرون وبنين:

يواجه منتخب الكاميرون نظيره بنين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاسماعيلية في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات ونوفر لكم عبر الرابط التالي بث مباشر لمبارةة الكاميرون وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويأتي ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة الأخيرة كالآتي:

1- الكاميرون: 4

2- غانا: 2

3- بنين: 2

4- غينيا بيساو: 1