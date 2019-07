اونلاين | يلا شوت Sport 2 Afrique مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت Canal PLUS رابط مباراة غانا ghana

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Sport 2 Afrique مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت Canal PLUS رابط مباراة غانا ghana والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت LIVE تقام مباراة غانا وغينيا بيساو في الساعة السادسة مساء اليوم كورة لايف في إطار لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المستمرة حتى يوم 19 يوليو وهي مباراة لا بديل فيها لمنتخب النجوم السوداء عن تحقيق الفوز YALLA SHOOT بأي شكل مشاهدة بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو في أمم إفريقيا 2019

موعد مباراة غانا وغينيا بيساو بث مباشر YALLALIVE

تشاهدون مباراة غانا وغينيا بيساو مشاهدة بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو في أمم إفريقيا 2019 في مصر بتوقيت الساعة السادسة مساء اليوم في مباريات المجموعة السادسة حيث الكاميرون صاحبة الصدارة بـ4 نقاط وغانا تحتل المركز الثاني برصيد نقطتين وبنين بنفس الرصيد وتلعب مع الكاميرون ثم منتخب غينيا بيساو في المركز الأخير بنقطة وحيدة من التعادل مع بنين.



نجوم غانا وغينيا بيساو بث مباشر ghana vs guinea bissau

Advertisements

بتولى تدريب غانا كواسي أبياه المدير الفني لغانا ومن أهم نجوم منتخب النجوم السوداء أندريه أيو وجوردان أيو وتوماس بارتي وجون بوي وأفري أكواه ومانساه وبابا عبد الرحمن وكوادو أسامواه وكريستيان إتسو جناح فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ولذلك تشاهدون مباراة غانا وغينيا بيساو يلا شوت حصري مشاهدة بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو في أمم إفريقيا 2019 مساء اليوم على الخليج 365 الرياضي ghana vs guinea bissau بينما أهم نجوم غينيا بيساو دياكيتي وموريتو كاساما وزيزينهو.

مشاهدة بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو في أمم إفريقيا 2019 كورة ستار KORA STAR

تتابعون مباراة غانيا وغينيا بيساو في الساعة السادسة اليوم عن طريق قناة بي إن سبورتس وقناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي بث مباشر غانا وغينيا بيساو يلا شوت غانا وغينيا بيساو ولذلك يبحث كلا المنتخبين عن تحقيق الفوز بأي شكل لمواصلة المشوار في بطولة أمم إفريقيا 2019 من أجل التأهل لدور الـ16 من البطولة خاصة أن نتيجة التعادل لن ترضي الطرفين Watch the match Ghana vs Guinea Bissau in the Nations of Africa عبر موقع الخليج 365 الرياضي لكل عشاق الساحرة المستديرة على أرض مصر.