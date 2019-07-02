اونلاين | رابط يلاشوووت حصري مشاهدة مباراة الكاميرون ونين بث مباشر Cameroon VS Benin كورة أونلاين لايف

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الكاميرون ضد بنين اليوم الثلاثاء 2 -7 – 2019، بث مباشر مباراة الكاميرون وبنين على كورة أونلاين، ويستضيف استاد "الإسماعيلية" مواجهة مصيرية بين منتخب الكاميرون ونظيره منتخب بنين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة التي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري.

- صراع التأهل بين الكاميرون وبنين YALLA SHOOT اليوم الثلاثاء 2-7:

منتخب الكاميرون يدخل المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، ويتطلع لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة والتأهل رسميًا لثمن نهائي أمم إفريقيا، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم في قمة يرفض فيها منتخب بنين الاستسلام بعدما جمع نقطتين من مباراتي الجولتين الأولي والثانية، ويبحث عن الفوز على اسود الكاميرون وحصد 3 نقاط تقوده لدور الـ16 بالبطولة القارية.