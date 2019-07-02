اونلاين | رابط يلاشوووت حصري مشاهدة مباراة الكاميرون ونين بث مباشر Cameroon VS Benin كورة أونلاين لايف

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الكاميرون ضد بنين اليوم الثلاثاء 2 -7 – 2019، بث مباشر مباراة الكاميرون وبنين على كورة أونلاين، ويستضيف استاد "الإسماعيلية" مواجهة مصيرية بين منتخب الكاميرون ونظيره منتخب بنين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة التي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري.
- صراع التأهل بين الكاميرون وبنين YALLA SHOOT اليوم الثلاثاء 2-7:
منتخب الكاميرون يدخل المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، ويتطلع لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة والتأهل رسميًا لثمن نهائي أمم إفريقيا، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم في قمة يرفض فيها منتخب بنين الاستسلام بعدما جمع نقطتين من مباراتي الجولتين الأولي والثانية، ويبحث عن الفوز على اسود الكاميرون وحصد 3 نقاط تقوده لدور الـ16 بالبطولة القارية.
- موعد مباراة الكاميرون × بنين كورة أون لاين:
تبدأ أحداث المواجهة المرتقبة بين الكاميرون وبنين KORA TODAY في بطولة أمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءًا 6:00 بتوقيت القاهرة، السابعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء الثاني من يوليو لعام 2019 على أرضية استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة AFRICAN CUP OF NATIONS 2019.
- التشكيل المتوقع لمباراة الكاميرون ضد بنين اليوم الثلاثاء KORA HA7SRY:
• شكيلة الكاميرون المتوقعة أمام بنين:
حراسة المرمى: أونانا.
خط الدفاع: يايا - نجاديو - أونيوجو – تشاكونتي.
خط الوسط: أنجويسا - ديوم – ماندجيك.
خط الهجوم: باسوجوج - تشوبو موتينج – إيكامبي.
• تشكيلة بنين المتوقعة أمام منتخب الكاميرون
حراسة المرمي: فارنولي
خط الدفاع: بارازي، أدينون، فيردون، إمورو
خط الوسط: أديوتي، دالميدا، سيسينيون، موني
الهجوم: بوتي، سوكو
يمكنكم متابعينا مشاهدة بث مباشر وحصري لمباراة الكاميرون وبنين عبر قنوات BEIN SPORTS، MAX HD 1، MAX HD 2، بتعليق عربي، كما ستكون المباراة منقولة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت.