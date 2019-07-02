شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «راموس» يصل الغردقة في جولة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أول زيارة لمصر، يصل لاعب كرة القدم الإسباني، سيرجي راموس، مساء الثلاثاء، مطار الغردقة الدولي، للقيام بجولة سياحية في المدينة الساحليّة، رفقة أسرته، إذ يستضيفه رجل الأعمال المصري، كامل أبوعلى.

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تستعد الغردقة لاستقبال «راموس» بوضع «بوستر» دعائي ضخم، داخل القرية السياحية التي سيقيم بها.

تبدأ جولة «راموس» السياحيّة، غدًا الأربعاء، من جزيرة «الجفتون» بالبحر الأحمر.

يُذكر أن رجل الأعمال، كامل أبوعلى، سبق واستضاف لاعب ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، ثم كريم بنزيما، حارس مرمى ريال مدريد.